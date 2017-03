Furtwangen Ziel: Neukirchs Dorfleben fördern

Schriftführer Thorsten Weiß führte durch den Rückblick und zeigte auf, welche Aktionen und Veranstaltungen 2016 bereits auf die Beine gestellt wurden. Der Vorsitzende Christof Kuner gab einen Ausblick auf das Jahr 2017. Hier konnten bereits zwei überregionale Künstler nach Neukirch eingeladen werden, am 29. April Uwe Spinder mit seinem politischen Kabarett "Wir können alles..." und zum 1. Juli Ingo Konrads mit seiner Wein-Comedy. Bereits in diesem Monat, am 31. März, führt Rolf Rombach seine Zuhörer in das höchste Gebirge der Welt und berichtet über seine Expedition, an deren Ende die Besteigung zweier Achttausender in Tibet stand.

Bei den Wahlen wurden die bisherigen Vorstandsmitglieder einstimmig bestätigt und es wurde Ihnen für Ihre Bereitschaft und Engagement von Martin Dorer gedankt, der diese Wahl leitete.

Weitere Informationen: www.k3-neukirch.de