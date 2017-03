Furtwangen Zeit der Umkehr und Buße beginnt

Die Bezeichnung Aschermittwoch kommt vom Brauch, in der Heiligen Messe an diesem Tag die Gläubigen mit dem Aschenkreuz zu segnen. Die Asche entstammt den verbrannten Zweigen vom Palmsonntag des Vorjahres; sie wird mit Weihwasser gesegnet und dann als Aschenkreuz gespendet. Die Bestreuung mit Asche als Zeichen der Buße war bereits im Alten Testament bekannt. So steht beim Propheten Daniel in Kapitel 9 der Vers drei: "Ich richtete mein Gesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn mit Gebet und Flehen, bei Fasten in Sack und Asche, zu bitten."

In der Kirche Galliens wurden Menschen, die sich einer schweren Sünde schuldig gemacht hatten, zu Beginn der Buß- und Fastenzeit aus der Kirche vertrieben. Dazu zogen sie ein Büßergewand an und wurden mit Asche bestreut. Dieser Brauch ging zum Ende des ersten Jahrtausends verloren. Danach setzte sich die allgemeine Aschenbestreuung durch, denn zunächst nahmen einzelne Christen aus Solidarität mit den Büßern die Aschenbestreuung auf sich. In Schriften des 12. Jahrhunderts findet man dazu die Vorschrift, für die Gewinnung der Asche die Palmzweige des Vorjahres zu verwenden.

Auf der Synode von Benevent (1091) empfahl Papst Urban II. den Brauch der Aschenbestreuung für die ganze Kirche. Teils wird das Aschenkreuz auf die Stirn gespendet, alternativ auch in Kreuzform auf den Kopf gestreut, wie dies der Pfarrer der Seelsorgeeinheit Oberes Bregtal tut. Dabei werden die Worte aus Genesis 3,19 gesprochen: "Bedenke Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehrst."

Der Aschermittwoch stellt im Christentum der Westkirche den Beginn der 40-tägigen Fastenzeit dar. Diese soll an die 40 Tage erinnern, die Jesus fastend und betend in der Wüste verbrachte (Matthäus 4,2). Nun liegen vor den Gläubigen 46 Kalendertage des Fastens.

Bis Karsamstag wird gefastet, die sechs fastenfreien Sonntage (1.bis 5. Fastensonntag und Palmsonntag) werden dabei von der Gesamtdauer abgezogen.