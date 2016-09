Furtwangen Zahlreiche Kurse für Gesundheit

Furtwangen. Einen Zumba-Kurs für alle, die sich gerne nach und mit Musik bewegen, leiten Mala und Tami Werner. Lateinamerikanische Rhythmen sind schnell und lebhaft. Langsam beginnend, wird in wenigen Wochen die Beweglichkeit gesteigert. Beginn ist am Donnerstag, 22. September, im Kunstraum der Volkshochschule. Der Kurs beinhaltet 15 Termine bei einer Gebühr von 70 Euro.

Ein Pilates-Kurs beginnt am Mittwoch, 5. Oktober beginnt in der Volkshochschule Oberes Bregtal. Unter der Leitung von Daniela Müller werden vor allem die Balance und die Beweglichkeit des eigenen Körpers geübt und dadurch verbessert. Gezielte Bauchmuskel- und Beckenbodenspannung führen zu einer Verbesserung der Haltung. Anschließende Dehn- und Atemübungen sorgen für Ausgeglichenheit und Entspannung. Die Dauer des Kurses umfasst zehn Abende, jeweils von 19.30 bis 20.30 Uhr im Kunstraum der Volkshochschule Oberes Bregtal. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Eine Einführung in die Basische Ernährung gibt Gesundheitstrainerin Linda Hackenjos am Dienstag, 27. September. Themen sind Gesundheit, Ernährung und Stress. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Geschäftsstelle der Volkshochschule. Die Kosten betragen fünf Euro.