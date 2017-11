Der Musikverein Katzensteig präsentiert am Samstag, 2. Dezember, 20 Uhr, im Gasthaus Löwen in Schönenbach unter Leitung von Monika Mai sein Wunschkonzert mit irischen Klängen, Polkazauber und modernen Rhythmen. Harald Schilling und Annika Burgbacher werden sich mit dem "Egerländer Trompetentraum" und Joanna Kupczyk-Merz (Bild) mit "Ballad for Tenor Saxophone" in die Herzen der Gäste spielen. Der Eintritt an der Abendkasse beträgt 5 Euro. Die erworbenen Wunschzettel im Vorfeld des Konzertes sind als Eintrittskarte gültig. Foto: Verein