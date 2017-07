Furtwangen. Die Stadtverwaltung Furtwangen sucht weitere Wohnungen oder Häuser für die Unterbringung von Flüchtlingen. Die Bevölkerung wird daher gebeten, sich bei Interesse an einer Vermietung an die Stadt Furtwangen zu wenden. Ansprechpartnerin für die Entgegennahme der Angebote ist Bernadette Burt, Telefon 07723/93 91 38 im Bürgerbüro in Furtwangen.