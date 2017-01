Furtwangen Wirtschaft brummt in "Tüftlerregion"

Der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei ging in seiner Rede unter anderem auf den Haushaltsplan der Stadt Furtwangen ein, die für 2017 "gewaltige Investitionen" plant.

Erfreulich niedrig nannte er die Arbeitslosenquote. Das "atemberaubende Tempo" der Digitalisierung sei eine Herausforderung für viele Menschen. Es sei wichtig, beim Weg in die Zukunft die "ganze Gesellschaft" mitzunehmen. Der Abgeordnete plädierte für richtige Maßnahmen zur Integration der Flüchtlinge, damit möglichst keine Parallelgesellschaften entstehen können. Die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft gelte es zu erhalten. Gerade im Raum Furtwangen werden Bildung und Forschung gepflegt, die Region habe die Kraft, die Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen, versicherte Thorsten Frei.

"Es ist viel Bewegung in der Welt, wir wissen nicht, wohin der Weg führt", sagte Bürgermeister Josef Herdner mit einer Glaskugel in der Hand. Das Furtwanger Stadtoberhaupt ging auf Informationen aus dem Internet ein, von denen man oft genug nicht weiß, ob sie wahr sind. Nachdenklich forderte Herdner, Ethik und Menschenwürde zu achten und mit einer Sprache zu sprechen. "Diese Werte müssen wir auch in der Kommunalpolitik leben", forderte Herdner. Mit Blick auf die Sanierung des Otto-Hahn-Gymnasiums forderte er die Schulen auf, nicht nur Wissen, sondern auch Werte zu vermitteln.

Den musikalischen Part des Neujahrsempfanges hatte die Jugendmusikschule übernommen. Sarah Schirmaier, Horn, und Philipp Heine, Klarinette, begeisterten die Zuhörer zwischen den Reden mit Kompositionen von Georg Friedrich Fuchs und Charles Koechlin. Später löste das Jazz-Quartett "Wave" das Duo auf der Bühne ab mit Sarah Schirmaier, Piano, David Kuhner, Trompete, Julia Reuther, Schlagzeug und Neil Richter, Bass.