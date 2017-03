Furtwangen "Wir wollen nicht aufs Abstellgleis"

Furtwangen (ral). Die Mitglieder des Modell-Eisenbahn-Clubs Oberes Bregtal (MECOB) beendeten im Gasthaus Bad in Furtwangen ihr Vereinsjahr. Nach dem Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden Manfred Kühne stellte der stellvertretende Vorsitzende Robert Hönl die erfolgreiche Arbeit der Modellbahn-AG an der Friedrichschule vor. "Die Kinder sind eifrig dabei und wir haben so viel Zulauf, dass wir die Schüler in zwei Gruppen eingeteilt haben." Große Unterstützung bekomme er vom AG-Lehrer Felix Schartel und der Firma Faller. Begeisterung zeigten die Besucher der Adventsausstellung des MECOB und dessen Vorstellung beim Jubiläum der Firma Faller.