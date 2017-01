Furtwangen Wintersaison nimmt Fahrt auf

Furtwangen. "Auf die Bretter, fertig, los" heißt es seit Anfang der Woche wieder am Bregtallift in Furtwangen. Kurve für Kurve schlängeln sich die Ski- und Snowboardfahrer die 300 Meter lange Abfahrt hinunter und wirbeln hinter sich den Schnee auf. Beinahe auf den Tag genau ein Jahr nach Saisonstart 2016 ist damit Furtwangens einziger Skilift wieder in Betrieb.

Bis dahin war es allerdings ein langer Weg. "Wir mussten Betriebsleiter ausbilden, sonst hätten wir keinen TÜV bekommen", sagt Antje Jäger vom Bregtallift-Team rückblickend. Doch nachdem Rolf Faller und Herbert Fautz einen Betriebsleiter-Kurs in Innsbruck absolviert hatten, stand der Genehmigung seitens des Landratsamts nichts mehr im Wege. Nun ist der Lift Dienstag, Donnerstag und Freitag von 16 bis 21.30 Uhr geöffnet, einschließlich Fluchtlichtfahren ab 18.30 Uhr. Am Wochenende kann man von 9.30 bis 16.30 Uhr die Skipiste nutzen.

Skikurse für Jedermann