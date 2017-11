Furtwangen Winter steht im Fokus

500 Jahre Reformation haben auch ihren Niederschlag im Oberen Bregtal gefunden. Im September 1901 wurde in Furtwangen die evangelische Kirche eingeweiht, wie Horst Fischer in seinem Beitrag erwähnt. 1953 stellten die Protestanten in Vöhrenbach ihr Gotteshaus fertig, 1972 in Gütenbach.

Das Jahrbuch ist das gemeinsame Werk mehrerer Dutzend Autoren, Fotografen und der Redaktion. Es ist zum Preis von 16,50 Euro im Buchhandel, im Landratsamt sowie beim dold.verlag erhältlich.