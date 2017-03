Furtwangen Winter so trocken wie nie zuvor

Die Mitteltemperatur des Winters lag um 0,6 Grad über dem langjährigen Mittelwert, was sich aus einem milden Dezember, einem kalten Januar und einem milden Februar ergibt. Die kälteste Temperatur des Winter lag an der Wetterstation bei minus 15,5 Grad, sie wurde am 7. Januar gemessen.

Schneehöhe 17 Zentimeter

Stärker aus dem Rahmen fielen unterdessen die Niederschläge: Mit lediglich 236 Litern je Quadratmeter war der Winter der trockenste, der in Furtwangen bisher gemessen wurde. Er erreichte nur 43 Prozent des langjährigen Durchschnitts, nachdem alle drei Monate zu trocken waren, ganz extrem der Dezember.