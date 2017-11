Der heftige Regen der vergangenen Tage hatte zahlreiche Wiesen im Bregtal unter Wasser gesetzt. Die Wiesen entlang des Flusses dienen so als natürliche Überflutungsflächen und entlasten andernorts die Hochwassersituation. Die Bilder des Fotografen Dieter Meyer zeigen die Hofhanselhof-Mühle bei Schönenbach. Links eine Aufnahme vom 4. Juni 2015, rechts ein Foto vom 12. November 2017. In der Zwischenzeit ist der Pegelstand der Breg deutlich zurückgegangen, auch die meisten Wiesen sind wieder vom Wasser befreit. Wer Näheres über dieses Mühlrad erfahren möchte, findet alles in der Broschüre: "Mühlen in Furtwangen und Schönenbach" erschienen 2017. Erhältlich ist die Broschüre in den Buchläden von Furtwangen. Foto: Meyer