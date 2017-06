Furtwangen Wie sicher lebt es sich in Furtwangen?

Sowohl in St. Georgen (428) als auch in Triberg (205) wurden im vergangenen Jahr mehr Straftaten verzeichnet. Setzt man Einwohnerzahlen und Fälle in Relation, steht Furtwangen darüber hinaus erst an sechster Stelle der Gemeinden, die in den Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers St. Georgen fallen.

Alles in allem, so der Polizist, sei Furtwangen sicher, die Zahlen positiv. Er betonte, dass es im vergangenen Jahr beispielsweise keinen einzigen Wohnungseinbruch bei Tag gab. Die Anzahl der bei Nacht begangenen Einbrüche wurde indes nicht gesondert in der Statistik aufgeführt.

Sowohl bei der Straßen-, Gewalt- als auch Rauschgiftkriminalität verzeichnet die Stadt einen Rückgang an Straftaten. "Lassen Sie sich nicht täuschen", sagt Littwin angesichts der rückläufigen Rauschgiftkriminalität. Man müsse immer beachten, dass es sich dabei auch um eine sogenannte "Holkriminalität" handele. Der Polizist illustriert das an einem Beispiel: "Das ist wie ein Wollknäuel, und je weiter Sie das auseinanderziehen, desto mehr wird entwirrt und kommt ans Licht." Ergo: Je stärker die Polizei ermittelt, desto höher können die Zahlen ausfallen. Momentan, so Littwin, sei ein Mann im Polizeirevier für diesen Bereich abgestellt.

Im vergangenen Jahr wurden zwei Sexualdelikte zur Anzeige gebracht, im Jahr zuvor waren es noch fünf. Zugenommen haben hingegen die Rohheitsdelikte – worunter all jene Taten fallen, in denen Gewalt angewendet wird. "Das sind effektiv allerdings nur zwei Straftaten", beruhigt der Erste Polizeihauptkommissar die Anwesenden. Auch die Anzahl der Diebstahls- sowie die Vermögens- und Fälschungsdelikte ist leicht gestiegen. "Neu hinzugekommen bei der Auswertung ist die Gewalt gegen Polizeibeamte", erklärt Littwin die Statistik. "Aber da sind wir in Furtwangen ein weißes Blatt", freut er sich und verweist auf die "Null" in dieser Spalte.

Mit einer Aufklärungsquote von 65,6 Prozent arbeite man in Furtwangen auf einem "hohen Niveau". Auffällig sei indes, dass die Anzahl von Straftaten, die von Asylbewerbern begangen wurden, von null auf acht gestiegen ist. Das zuvor erreichte Maximum in diesem Bereich lag bei zwei Straftaten. Diese Entwicklung gelte es, zu beobachten.

Die Verkehrsunfälle sind im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2015 um 20 Prozent gesunken. Bei 24 Unfällen gab es fünf Schwer- und 20 Leichtverletzte. "Wir hatten keine Verkehrstoten", sagt Littwin.

Zum Schluss seines Vortrages richtete der Erste Polizeihauptkommissar angesichts der drohenden Polizeireform einen Appell an die Bürger: "Ob ich zu Besprechungen in Zukunft nach Tuttlingen oder Konstanz fahren muss, ist egal. Wichtig ist: Das Polizeirevier und die Polizeiposten als direkter Ansprechpartner für die Bürger bleiben bestehen."