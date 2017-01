Furtwangen Wie Rubens ein Meister der Ölstudie

Furtwangen. Auch sein Bruder Johann Baptist Kirner (1816 bis 1866), dessen Werk noch bis zum 29. Januar im Uhrenmuseum zu sehen ist, bediente sich dieser Kunstsparte.

Die Porträtmalerei durchlief eine lange Geschichte mit immer wieder veränderten Aspekten.

Hundert Jahre vor Kirner war in England Joshua Reynolds (1723 bis 1792) ein bekannter Porträtist, zu dem es Parallelen gibt: auch der Präsident der Royal Academy of Arts ließ sich wie Kirner durch eine Italienreise beeinflussen und er hatte in Angelica Kauffmann eine Künstlerfreundin wie Kirner die ihn unterstützende Maria Ellenrieder. Reynolds war ein Versessener, sog alte Meister wie Rubens in sich auf und legte viel Sorgfalt auf eine klassische Darstellung in Anlehnung an die Antike. William Blake setzte entgegen: "Alle Bilder, die mit Überlegung und Absicht gemalt sind, stammen von Verrückten". Ganz anders verhielt sich Johann Baptist Kirner.