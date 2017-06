Furtwangen Wie Hacker IT-Netze knacken

Furtwangen. "Live Hacking. So brechen Hacker in IT-Netze ein" lautet der Titel eines Vortrags am Donnerstag, 22. Juni, mit Sebastian Schreiber in der Aula am Campus Furtwangen. Die Veranstaltung in der Reihe Studium Generale an der Hochschule beginnt um 20 Uhr; der Eintritt ist frei.