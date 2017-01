Furtwangen Wichtige Investition in die Zukunft

Furtwangen. Geschehen in einem Furtwanger Ortsteil: Ein Hausbesitzer möchte seine Einliegerwohnung vermieten. Ein junger Student hat Interesse und will die Wohnung besichtigen. Er parkt seinen BMW an der Straße. Er soll eines Tages die Firma seines Vaters übernehmen, deshalb hat der Senior ihn zum Studieren nach Furtwangen geschickt, erzählt er im Plauderton. Die sonnige 76-Quadratmeter-Wohnung mit Garten und Blick auf den Wald gefällt dem jungen Mann, die Kosten scheinen fast Nebensache zu sein. Sie sind sich handelseinig, doch dann stellt der künftige Juniorchef die Frage nach der Leistung der Breitbandverbindung. Na, so zwei Megabit pro Sekunde, sagt der Vermieter. Das ist dem Studenten zu wenig. In seiner Heimatstadt habe er das 30-fache. Und bei seinem Studium ist ihm schnelles Internet ebenso wichtig. Es tue ihm leid, die Wohnung sei nichts für ihn.

Ein Beispiel aus der Praxis. Wegen zu schwacher Breitbandverbindung wird es immer schwieriger, Wohnungen oder Häuser an den Mann zu bringen. Fernsehen und Telefon über Internet, vernetzte Haushaltsgeräte, Büro-Arbeitsplätze daheim — die Anforderungen an das Internet werden immer größer. Doch das Telefonnetz aus Kupfer, dass einst gar nicht für das Internet gebaut wurde, hat längst seine Grenzen erreicht. Abhilfe schafft das Glasfaser-Kabel. Es kann bis zu 1 Gigabit pro Sekunde an Daten übertragen, das schafft bislang keine andere Technologie.

Der Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar und die Kommunen des Kreises hat sich zum Ziel gesetzt, bis spätestens 2025 jeden Haushalt mit Glasfaser zu versorgen. Liegt das Kabel in der Straße, kostet der Hausanschluss etwa 1000 bis 2000 Euro, je nach Aufwand. "Da gibt es kreative Leute, die mit Eigenleistungen Kosten sparen", erzählt Jochen Cabanis bei einem Presse-Gespräch. Er ist Geschäftsführer des Zweckverbandes und hat bereits mit den Kommunen tausende Glasfaseranschlüsse im Kreisgebiet realisiert.