Furtwangen Werte über dem Durchschnitt

Etwa in jedem vierten Jahr werden in Furtwangen bereits Schneefälle registriert, auf 19 Zentimeter belief sich bisher die maximale Höhe des Oktober-Schnees. Dies war am 30. Oktober 2008. Bis zu 14 Zentimeter waren 1981 im Oktober registriert worden. Mit Temperaturen, die für die Jahreszeit zu hoch waren, begann auch der November. Laut Statistik müsste die Temperatur in diesen Wochen stark zurückgehen, von 6,6 Grad im Oktober auf 1,7 im November. Die Extremwerte lagen in diesem Monat zwischen 20,5 und minus 17,5 Grad.

Die Niederschläge liegen im Mittel im November bei 162 Liter pro Quadratmeter, wobei 2015 ein ex­tremer Tag festgehalten wurde: Am 20. November 2015 gingen in Furtwangen 138,9 Liter pro Quadratmeter nieder.

Die Sonneneinstrahlung bricht stark ein. Von 66 Kilowattstunden im Oktober sinkt sie auf 36 Kilowattstunden pro Quadratmeter im November. Die maximal möglichen Tageswerte sinken von knapp über drei Kilowattstunden pro Quadratmeter zum Monatsbeginn auf rund zwei Kilowattstunden am Monatsende ab. Und die Schneehöhe liegt im November im Mittel bei vier bis fünf Zentimetern.