Furtwangen Wenn sie entdeckt werden, ist es oft zu spät

Will Kugele dennoch vom Borkenkäfer befallene Bäume ausmachen, verlässt er sich auf einige Helfer aus der Luft: Spechte. Denn auf deren Speiseplan findet sich auch der Waldschädling, den die Tiere unter der Rinde ausfindig machen. "Manchmal habe ich Glück und folge dem ›Tock-Tock-Tock‹", erzählt Kugele. Eine weitere Hilfe auf der Suche nach den nahezu unsichtbaren Schädlingen ist ein wachsames Auge: Absterbende Zweige, kaputte Baumrinde oder herunterrieselndes Bohrmehl können Anzeichen für Borkenkäfer-Befall sein.

Je nach Art suchen sich Borkenkäfer laut Kugele ganz bestimmte Bäume aus. Der Buchdrucker etwa befällt Fichten – die vorherrschende Baumart im Furtwanger Forst. Er ist damit unter all den Borkenkäfer-Arten für Kugele der "Gesuchte Nummer 1", den es zu bekämpfen gilt.

Um zu beobachten, wann die Borkenkäfer unterwegs sind, hat Kugele zehn Fallen im Furtwanger Forst aufgestellt. Künstliche Duftstoffe locken die Tiere zu einer schwarzen Box, deren Wände so rutschig sind, dass die Käfer über kleine Schlitze in eine Box geraten. "Das gilt aber nur dem Monitoring, also der Beobachtung", stellt der Förster klar. Bekämpfen könne man die Schädlinge so nicht – dafür wären in 50-Meter-Abständen Fallen nötig.

Effektive Mittel neben der frühzeitigen Erkennung des Befalls und der darauffolgenden Fällung und Entrindung des Baumes gebe es derzeit nicht. Insektizide kämen nur im äußersten Notfall zum Einsatz. So kam es 1976 und 2003 beispielsweise durch zu einer solchen Massenvermehrung, dass die Mengen an befallenem Holz nicht rechtzeitig abtransportiert werden konnten. Die Kultivierung von Mischwäldern können laut dem Förster bei der Eindämmung des Schädlings helfen. Die Übertragungsrate kann dadurch erschwert und verlangsamt werden.

Der Wald ist laut dem Experten momentan in einer "stabilen Situation". Dennoch sagt er über den Borkenkäfer-Befall: "Das Risiko hat sich erhöht." Steigende Temperaturen und lange Trockenzeiten fördern die Vermehrung von Borkenkäfern. Zwar habe man in Furtwangen das Glück, dass es immer mal wieder Kälteperioden habe – doch auch hier mache sich der Klimawandel bemerkbar.

Schon im vergangenen Jahr habe man mit einer Vermehrung der Schädlinge gerechnet, habe dann aber noch Glück gehabt. In diesem Jahr verbessere der Kälteeinbruch im März die Situation für Waldbesitzer. Doch momentan befinden sich die Käfer noch in der frühen Brutzeit. Daher erklärt Kugele: "Es ist dennoch zu erwarten, dass es ein kritisches Jahr wird."

Buchdrucker suchen sich geschwächte Fichten, bohren in die Borke und testen, ob Harz aus dem Inneren fließt. Ist dies nicht der Fall, dringen sie weiter ins Innere vor und locken mit einem bestimmten Duftstoff Weibchen an. Jedes Weibchen legt laut dem Förster etwa 100 bis 200 Eier.

Die geschlüpften Larven der Borkenkäfer ernähren sich von den saftführenden Schichten des Baumes, dem sogenannten Bastgewebe – vergleichbar mit einer Leitung, die von Baumkrone zu Wurzel verlegt ist. Da die Käfer diese "Leitung" kappen, führt der Befall durch die Schädlinge zum Absterben des Baumes.

