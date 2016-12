Furtwangen Wenig Interesse an Jahresbilanz

Die Bergsteigergruppe Furtwangen ist eine Gruppe in der Sektion Schwarzwald des Deutschen Alpenvereins mit Sitz in Villingen. Ortsgruppen gibt es noch in Villingen, St. Georgen und Bonndorf.

Tourenwart Robert Duffner nannte einige Zahlen. An 22 Unternehmungen nahmen in diesem Jahr insgesamt 458 Personen teil. Dies waren 213 Einzelpersonen, davon 83 Mitglied im Deutschen Alpenverein, und 130 Gäste. 88 waren aus Furtwangen und 125 aus den umliegenden Gemeinden.

Den Teilnehmern wurde ein ansprechendes Jahres­programm von Winter- über Frühlings- und Sommer- bis hin Herbsttouren geboten. Die meisten Teilnehmer hatte die Frühlingswanderung auf dem Markgräfler Wiiwegli mit 62 Personen zu verzeichnen. An 21 Tourentagen war die Gruppe in den Alpen, an 13 in den Mittelgebirgen Schwarzwald, Schwäbische Alb und Vogesen und an neun Tagen anderweitig, etwa in der Jahreshauptversammlung, Klausurtagung, Bilderquiz oder beim Nordic-Walking-Treff, unterwegs.