Furtwangen Weiterhin ein "weißer Fleck" in der Bildungslandschaft

So stellt Bürgermeister Strumberger in seinem Brief die Frage, ob sich das Land von "Kirchturminteressen" einzelner Kommunen die Umsetzung dieser Schulart verbieten lässt. Auch das Argument der "nicht ausreichenden Schülerprognose" im Ablehnungsbescheid lässt Bürgermeister Strumberger nicht gelten.

Sogar Anfragen aus Villingen-Schwenningen

Denn zum einen gibt es grundsätzlich eine Öffnung der Schulbezirke, zum anderen wurden nur wenige der als Einzugsgebiet geltenden Kommunen bei dieser Berechnung berücksichtigt. Selbst aus der Region Villingen-Schwenningen habe es konkrete Anfragen gegeben, da die dortigen Gemeinschaftsschulen an ihrer Kapazitätsgrenze angelangt sind. Dabei bestätige die Kultusbehörde selbst in ihrem Ablehnungsbescheid: "Der Josef Hebting Schule ist zu bescheinigen, dass es ihr im vergangenen Jahr gelungen ist, ihr pädagogisches Konzept sowie die Unterrichtsqualität so weit zu verbessern, dass sie die pädagogischen Anforderungen an eine Gemeinschaftsschule vollumfänglich erfüllen würde." Dabei wirft Bürgermeister Strumberger der Behörde vor, dass die Josef Hebting-Schule in den vergangenen Jahren durch die gezielte Steuerung bei besonderen Angeboten, beispielsweise die Vorbereitungsklassen für ausländische Schüler oder den Abzug der sehr erfolgreichen zehnten Klasse, regelrecht "enthauptet" worden sei.

Mindestschülerzahl wird zum Stolperstein

Wenige Tage vor der Gemeinderatssitzung erhielt nun Bürgermeister Strumberger das Antwortschreiben der Ministerin. Das wesentliche Argument zur Ablehnung ist nach Worten der Ministerin, dass laut Schulgesetz eine Mindestschülerzahl von 40 Schülern in der Eingangsklasse langfristig vorausgesetzt werden muss, da die Gemeinschaftsschule mindestens zweizügig geführt werden muss. Für diese Regelung gibt es keine Ausnahmen.

Im Blick auf das von Bürgermeister Strumberger vorgebrachte große Einzugsgebiet mit entsprechenden Schülerzahlen verwies die Ministerin auf die Rechtsprechung, dass der Antragsteller sich nur auf die Versorgung der eigenen Einwohner beziehen könne und nicht auf die Vorhaltung von schulischen Angeboten für Nachbargemeinden.

Auch wenn ein "weißer Fleck" in der Versorgung mit Gemeinschaftsschulen vorhanden ist, können die entsprechenden Vorschriften nicht übergangen werden. Möglich sei lediglich, in Verhandlungen mit den benachbarten Gemeinden im Rahmen der Schulentwicklung verbindliche Vereinbarungen zu treffen, beispielsweise Schulverbände zu schließen.