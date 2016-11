Furtwangen Weihnachtsduft über der Innenstadt

Neben den Händlern, die schon seit Jahrzehnten nach Furtwangen kommen, ist Marktmeister Hermann Fengler immer auch auf der Suche nach neuen und interessanten Angeboten. Dieses Mal ist beispielsweise ein Händler dabei, der trotz Winter komplett gefüllte Obstkörbe verkauft. Außerdem gibt es in diesem Jahr einen Händler mit Christbäumen. Und auch einen Krippen-Händler wird man finden.

Wichtig sind auch die Stände der Vereine und Schulen. Die Vereine sorgen hier vor allem auch für das leibliche Wohl der Marktbesucher. Dabei wird Hermann Fengler wie bereits in den letzten Jahren die klassischen Markt-Händler mit den Ständen von Schulen und Vereinen bunt mischen, so dass sich ein durchgängiger Markt von der Friedrichstraße bis in die Wilhelmstraße zieht.

Auch der Furtwanger Wochenmarkt findet am Samstag wie gewohnt statt, allerdings einige Meter Richtung Rathaus verlegt und damit direkt an den Barbaramarkt anschließend. Einen besonderen Stand findet man am Anfang des Marktes bei der ehemaligen Post: Hier stellt sich die Rettungshundestaffel des DRK Donaueschingen vor. Helfer und Hunde werden an diesem Stand und in einem Zelt vorgestellt. Unter anderem können die Tiere zeigen, wie sie bestimmte Aufgaben erledigen.

Seit der Barbaramarkt und der Furtwanger Weihnachtsmarkt zusammengelegt sind, findet dieser immer am ersten Samstag im Dezember statt. Dadurch ist es in diesem Jahr das zweite Adventswochenende. Zahlreiche Bräuche zum Barbaratag am 4. Dezember zeigen seine Beliebtheit: Zweige werden an diesem Tag als "Barbarazweige" von Weidenruten, Apfel- oder Kirschbäumen abgeschnitten und ins Wasser gestellt. Blühen sie am Weihnachtsfest, wird dies als gutes Zeichen für die Zukunft gewertet.