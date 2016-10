Furtwangen "Weihnachten im Schuhkarton"

Und so geht’s: Ein Schuhkarton mit Geschenkpapier beklebt und mit Schulartikeln, Zahnbürsten, Zahnpasta, Spielzeug, Kleidung, Kuscheltier, Schokolade und Bonbons gefüllt.

Kinder und Jugendliche werden beschenkt

Beschenkt werden Mädchen und Jungen von zwei bis 14 Jahren. Ein Aufkleber – liegt in den Geschäften aus – wird auf die Ecke des Kartons geklebt und weist auf das Alter und Geschlecht hin. Acht Euro für den Transport hinzufügen und dann in einer der Annahmestelle in Furtwangen bis zum 15. November abgeben.