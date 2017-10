Furtwangen Wehr freut sich über ihr Riesenschiff

Ein neues Mannschaftsfahrzeug nahm die Feuerwehrabteilung Furtwangen Stadt in Betrieb. Beim Florianfest im Rettungszentrum am Wochenende wurde das Fahrzeug nun durch Pfarrer Paul Demmelmair gesegnet.

Furtwangen. Bei der Begrüßung der Gäste in der Fahrzeughalle des Rettungszentrums erläuterte Abteilungskommandant Jürgen Scherzinger, dass man in diesem Jahr das Florianfest der Furtwanger Abteilung ausnahmsweise in den Herbst verlegt habe, um in diesem Zusammenhang auch das neue Fahrzeug einweihen zu können. Ein besonderer Gruß des Kommandanten galt den Ehrengästen, darunter die beiden Ehrenkommandanten Fritz Ganter und Karl-Heinz Breinlinger, Gesamtkommandant Manfred Hoch, den Vertretern der anderen Abteilungen und der Feuerwehren aus dem Bregtal sowie der übrigen Organisationen aus dem Rettungszentrum.

Nach einem Jahr Planung und Umbau konnte man nun das neue Mannschaftsfahrzeug in Betrieb nehmen. Im Vergleich zum bisherigen Fahrzeug sei dies allerdings, "ein Riesen-Schiff" so Jürgen Scherzinger. Die Größe ist zum einen dadurch bedingt, dass das Fahrzeug mit Allrad ausgestattet und entsprechend höher gebaut ist, und zum anderen über eine große Ladefläche für Material verfügt. Neben sieben Sitzplätzen sorgt die große Ladefläche dafür, dass spezielle Paletten für die Atemschutzflaschen aufgenommen werden können, um wie beim Großbrand in der Fohrenstraße die Feuerwehr regelmäßig mit frisch gefüllten Atemschutz-Flaschen zu versorgen. Ebenso kann das Fahrzeug große Paletten mit Schläuchen und anderen Geräten aufnehmen.