Furtwangen Weg doch frei zur Datenautobahn

Vorgehen mit System?

Link vermutet, dass dieses Vorgehen bei der Telekom System hat, um Kunden an sich zu binden. Diesen Eindruck bestätigt auch Marina Stiegeler, die für Stiegeler IT die Öffentlichkeitsarbeit in Händen hält. Stiegeler IT betreibt das Netz des Zweckverbandes Breitbandversorgung. Dabei verweist Marina Stiegeler auf aktuelle Erfahrungen im Bereich St. Georgen-Peterzell. Der Zweckverband Breitbandversorgung baue derzeit sein Glasfasernetz dort aus.

Über Anwohner habe die Firma Stiegeler mitbekommen, dass die Telekom im selben Bereich nun die Altverträge kündige und ihren bisherigen Kunden die Zwei-Jahres-Verträge anbiete. Auch hier drängt sich für Melanie Stiegeler der Verdacht auf, dass die Telekom ihre Kunden weiter an sich binden möchte, bevor sie zu jemand anderem wechseln, in diesem Fall zu Stiegeler IT.

Doch es gibt Alternativen zum Zwei-Jahres-Vertrag bei der Telekom, betont Marina Stiegeler. In den allermeisten Fällen könne der Kunde gleich nach Ablauf des Altvertrags mit der Telekom zu Stiegeler IT wechseln, noch bevor das Glasfaserkabel durch den Zweckverband am Haus verlegt sei. Bis das Breitband vor Ort sei, im Fall von Melanie Link also im Lauf des nächsten Jahres, nutze Stiegeler IT so lange das Leitungsnetz der Telekom. Die Kosten seien für den Kunden die gleichen. Sobald die Glasfaser des Zweckverbands vor Ort sei, könne der Vertrag dann auf das neue Datenvolumen hin angepasst werden.

Eine weitere Alternative: Laut Marina Stiegeler kann ein Internet-Versorger wie Stiegeler IT die Telekom dazu drängen, ihren Altvertrag mit einem bisherigen Kunden um bis zu einem halben Jahr zu verlängern und so die Kündigungsfrist um ein halbes Jahr hinauszuzögern in der Hoffnung, dass dann das Glasfaserkabel des Zweckverbands vor Ort angekommen sei.

Melanie Link ist glücklich über diese Alternativen und hofft nun, dass sie bereits im Laufe des nächsten Jahres das schnelle Glasfaserkabel nutzen kann. Bislang werde ihr Haushalt in der Rabenstraße mit einem Kupferkabel versorgt, das angesichts der Länge von rund drei Kilometern nur eine geringe Datenübermittlung von rund drei MBit pro Sekunden zulasse. An Internet-Fernsehen sei da gar nicht zu denken. Auch das Runterziehen von Bildern brauche viel Geduld.

Wie Marina Stiegeler von Stiegeler IT einräumt, habe auch die Telekom die Möglichkeit, das schnelle Glasfasernetz des Zweckverbandes Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar zu nutzen, sprich dieses Netz für ihre Kunden zu mieten. Doch ihres Wissens nach nehme das die Telekom für Privatkunden noch nicht in Anspruch. Stiegeler geht davon aus, erst wenn das Netz des Zweckverbandes mehr Kunden hat, werde eine solche Überlegung für die Telekom und andere Internet-Anbieter lukrativ und interessant. Anders sei die Sachlage bei Geschäftskunden. Dort gebe es bereits Fälle, bei denen die Geschäftsleute über ihren Internet-Versorger das Netz des Zweckverbandes nutzten.Die Firma Stiegeler IT betreibt das Glasfasernetz des Zweckverbands. Laut Marina Stiegeler gebe es im Kreis mittlerweile 3000 Hausanschlüsse ans Glasfasernetz des Zweckverbandes. Davon seien rund 1000 Kunden, die die Hausanschlüsse bereits nutzten.