Furtwangen Weber benötigen elementare Fantasiekräfte

Königsfeld. Die derzeitige Ausstellung des Eine-Welt-Ladens "Ujamaa" zeigt Webbilder aus Ägypten beziehungsweise aus der Teppichweberei Harrania. Die wurde 1976 von Fouad El Awadly gegründet. Sein Enkel Omar Fayez berichtete über Grundsätze des Unternehmens. Anfangs entstanden die Bilder auf vom Großvater gefertigten Webstühlen. Er selbst habe von Kind an einen tiefen Einblick in die Weberei erhalten, so Fayez. Das seien seine schönsten Kindheitserinnerungen.