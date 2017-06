Furtwangen Was heißt es, auf der Flucht zu sein?

Unter dem Motto "Auf dich kommt’s an – gemeinsam für ein buntes Land" lernten die Kinder am Freitagabend verschiedene Länder und Lebenssituationen am Beispiel Burkina Faso kennen und verglichen ihr eigenes Leben mit dem der Kinder dort. In der Auseinandersetzung mit dem Thema Armut und Perspektivlosigkeit stellten sich die Teilnehmer die Frage, was Menschen zur Flucht treibt.

Am Samstag dann entdeckten die Kinder auch in der Bibel Stellen, die Geschichten einer Flucht erzählen. So etwa die Flucht Jesu mit seinen Eltern nach Ägypten. Spielerisch und im Gespräch erlebten die Kinder, was es heißt, auf der Flucht zu sein. Dinge, die man mag, zurücklassen Menschen, die man liebt, verlassen zu müssen.

So waren die Kinder gut auf den Besuch des Flüchtlingsjungen Obeyd aus Afghanistan mit seiner Betreuerin vorbereitet. Nun war Gelegenheit, sich kennenzulernen, Fragen zu stellen und gemeinsam Zeit zu verbringen. Mit einem gemeinsamen Plakat wurde der Nachmittag abgeschlossen.