Furtwangen Wanderpläne für die kommenden Wochen

Eine naturkundliche Führung unter dem Motto "Was blüht denn da?" findet am Samstag, 17. Juni, auf dem Weg von Gütenbach zur Hintereck statt. Abfahrt ist um 14 Uhr am Busbahnhof. Anmeldung bei Monika Schwarz, Telefon 07723/5 01 23.

"Mit dem Bürgermeister ins Paradies" heißt es am Sonntag, 9. Juli, mit Bürgermeister Josef Herdner. Die Tour führt von Schonach ins Gewann Paradies und über Kroneck und Haldenhof nach Triberg. Abfahrt ist um 10.30 Uhr am Busbahnhof Rößleplatz (VSB-Ticket). Anmeldung bei Josef Herdner, Telefon 07723/93 91 01.

Am Sonntag, 23. Juli, steht eine Wanderung über Berge und Täler zum Stausee auf dem Programm. Die Wegstrecke führt durch den Angelsbach und über die Schwanenbacher Höhe zum Stausee (Einkehr) und zurück über den Ursbach. Abfahrt ist um 14 Uhr am Rathaus Vöhrenbach. Anmeldung bei Franz Kienzler, Telefon 07727/1 2 24.