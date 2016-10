Furtwangen Wandern wird wieder beliebter

Besonders eifrig bei den Wanderungen waren Margarete Drexler und Adolf Schwer, die an allen 22 Touren teilnahmen. 21-mal dabei waren Erika Moser und Maria Wehrle sowie 20-mal Erika und Joseph Dorer. 21 der 22 Touren hatte Erika Moser selbst geführt, einmal wurde sie durch Adolf Schwer vertreten.

Relativ zufrieden war Moser mit dem Wetter, 14-mal hatte man ausgesprochen gutes Wanderwetter. Viermal war es allerdings sehr heiß, an zwei weiteren Tagen gab es durchwachsenes, eher herbstliches Wetter und einmal hatte man mit Regen und Nebel zu kämpfen, ein weiteres Mal sogar mit einem starken Gewitter und Hagelschlag.

In gereimter Form berichtete sie dann weiter über die verschiedenen Erlebnisse bei diesen Touren, beispielsweise von einem erlebnisreichen Besuch im Dorfcafé in Gütenbach. Im Programm mit dabei müsse auch immer der Blindensee sein ebenso wie der Reinertonishof.

Aus den Reihen der Wanderfreunde kam dann noch ein Dank an Erika Moser für die Organisation und auch die zahlreichen Führungen. Nicht zuletzt übermittelte auch Eveline Kimmig von der Tourist Info einen Dank an Erika Moser für ihr jahrelanges Engagement für Einheimische wie Gäste. Schließlich vereinbarte man wieder das regelmäßige Treffen über die Wintermonate jeweils am zweiten Dienstag des Monats, zum ersten Mal am 8. November im Gasthaus Bad um 15 Uhr.