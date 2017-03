Furtwangen Wanderer starten jetzt nach SMS-Mitteilung

Eine Radtour "in flachem Gelände auf der Baar" hat Werner Nopper am 14. Mai im Programm.

Am 21. Mai führt Berta Kretschmer die Naturfreunde um die Escheck. Noch offen ist das Ziel der traditionellen Pfingstfreizeit.

Rund um Hausach führt der Weg am 11. Juni. Eine Abendwanderung steht am 1. Juli auf dem Programm. Der Start ist um 17 Uhr auf dem Pfrengle-Parkplatz. Den Wanderweg hält Karl Reiner noch geheim.

Weitere Wanderziele sind am 23. Juli Schonach, am 27. August der Hohentwiel, am 10. September die Ruine Hohenschramberg. Am 22. Oktober wird geschaut, wo in der Natur die schönste Herbstfärbung zu finden ist.

Die Kultur-Busfahrt hat den Bodensee zum Ziel. Sie findet am 16. August statt. Ein Grillabend am 27. Juli, der Kilwi-Hock und mehrere Arbeitstermine am Naturfreundehaus komplettieren das Programm.

Die Vorhaben 2018 werden am 12. Oktober im Naturfreundehaus besprochen.