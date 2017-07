Furtwangen Wandel prägt Ausrichtung der Arbeit

Dabei war vor 40 Jahren die Ausrichtung eine andere, es gab viele rüstige Bewohner, der Anteil der Pflegebedürftigen war deutlich geringer. Heute stehen die Pflegebedürftigen im Mittelpunkt, alles hat einen anderen Stellenwert. Dabei sind 40 Jahre eigentlich keine lange Zeit, aber es gelten jetzt ganz andere Parameter. Heute steht neben der Pflege auch die Beachtung der Wirtschaftlichkeit im Vordergrund.

Auch das Personal selbst hat sich deutlich gewandelt. Allein schon am Rückzug der Ordensschwestern wird das sichtbar. Im Lauf dieser Entwicklung gelte es, sich auch Gedanken zu machen über die kommenden Jahre. "Es ist eine Aufgabe für uns alle", so Herdner.

Eingebunden in die Entwicklung seien neue Medien oder auch entsprechende Studiengänge an der Furtwanger Hochschule wie die angewandten Gesundheitswissenschaften. Diese Möglichkeiten müsse man nützen, aber immer stehe die Beziehung von Mensch zu Mensch im Mittelpunkt. Ganz wichtig sei auch, dass man das soziale Engagement bündelt, beispielsweise in Kooperation mit der Sozialstation. In welcher Form das geschehen könne, wisse er noch nicht. Klar sei, dass man ein solches Haus immer brauchen wird. Nicht zuletzt gelte es zu bedenken, dass sich das soziale Gefüge der Familien wandelt. So sei jeder gefordert, hier ein Stück weit soziale Arbeit zu leisten.

Sein Dank galt allen, die dabei waren als der Grundstein für das Haus gelegt wurde, und denen, die hier im Lauf der 40 Jahre gearbeitet haben. "St. Cyriak wird es auch in Zukunft im Herzen der Stadt geben", schloss Bürgermeister Herdner.

Musikalisch umrahmt wurde die Feier von Endres Scherer an der Gitarre. Ausführlich schilderte der langjährige Heimleiter Konrad Uttenweiler die Anfangsjahre und die Entwicklung. Heimleiter Peter Baake erinnerte noch einmal an zwei wichtige Namen: Pfarrer Josef Beha und Günter Niesen. Ein weiteres Grußwort kam vom stellvertretenden Vorsitzenden des Altenheimvereins Konrad Baier, das Vorsitzender Pfarrer Demmelmair durch einen Gottesdienst verhindert war.

Es sei ein großes Werk gewesen, aber auch ein großes Wagnis, so Konrad Baier. Gelungen sei es mit Unterstützung der Stadt, der Pfarrei und ab 1972 mit Pfarrer Beha. Baier hob das große ehrenamtliche Engagement vieler Beschäftigter im Haus hervor. Heim bedeute immer auch Heimat. Und darauf gelte es, das Angebot auszurichten.

Sein ganz besonderer Dank galt Heimleiter Peter Baake, der nach großen Schwierigkeiten "das Schiff wieder auf Kurs gebracht und auch gehalten" habe. Grüße kamen auch von der Sozialstation. Lothar Dilger machte deutlich, dass vieles ohne die Hilfe von Ehrenamtlichen nicht möglich wäre. Ganz wesentlich sei es, dass sich die beiden Organisationen, das Altenheim und die Sozialstation annähern, um die Zukunft zu bewältigen. Entsprechende Gespräche werden bereits geführt.

Zum Abschluss der Feier gab es noch einen Blumenstrauß: Heimleiter Peter Baake überreichte stellvertretend für alle Mitarbeiter Blumen an Monika Giantomasi, die bereits seit 40 Jahren im Haus mitarbeitet. Anschließend gab es für die Gäste Hausführungen mit Heimleiter Peter Baake und der Pflegedienstleiterin Sabine Zinn.