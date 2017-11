Furtwangen Wald bleibt stabile Einnahmequelle

Der städtische Wald ist nach wie vor eine stabile Einnahmequelle für Furtwangen. Das wird auch 2018 so bleiben, so die Prognose. Sorgen bereitet erneut der Borkenkäfer.

Furtwangen. Förster Richard Kugele und Kämmerer Franz Kleiser legten dem Technischen Ausschuss in dessen jüngster Sitzung den Bewirtschaftungsplan 2018 vor. Die Gemeinderäte stimmten dem Zahlenwerk einmütig zu.

Rund 4000 Festmeter Holz will man im kommenden Jahr planmäßig einschlagen. Etwa 290 000 Euro Erlös werden eingerechnet. Abzüglich der Kosten in Höhe von 175 000 Euro wird ein Überschuss in Höhe von knapp 116 000 Euro erwartet, was in etwa dem Vorjahr entspricht.