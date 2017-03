Furtwangen "Wagenlenker" will kürzer treten

Lesungen und Gespräche wechselten sich im Weltladen ab, viele Fragen hatte der Bauer des Mühlbachhofes zu beantworten, darunter auch die nach den Eigentumsverhältnissen. Ackerland und Gebäude wurden, so berichtete Lützow, in eine Stiftung eingebracht, denn "Ackerland gehört nicht auf den Markt". Die Verwendung alter Getreidesorten wurde diskutiert. Gemüse wächst in 900 Metern Höhe auf dem Hof "nur für den Eigenbedarf". Und schließlich ließen sich die Zuhörer berichten, wie man Ochsen zu guten Zugtieren erzieht. Mit einigen Proben aus dem Weltladen bedankte sich Huguette Müller für den unterhaltsamen Abend.