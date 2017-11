Furtwangen Vorträge begeistern kranke Kinder

Der Auszubildende für den Beruf des Sozialversicherungsangestellten, Okkan Topal, zeigte sich beeindruckt, wie konzentriert auch die Kleinsten den beiden Lesungen folgten. Begeistert waren sie natürlich auch von den Geschenken, die von den beiden Besuchern aus Villingen mitgebracht worden.

Klaus Jeitner beteiligt sich immer gern an diesen Aktionen. Ganz besonders gelte dies natürlich für die Katharinenhöhe, mit der die AOK als Kostenträger im Gesundheitswesen natürlich häufig zu tun habe, so Jeitner. Bei diesen Vorlese-Aktionen könne man die Klinik einmal aus einer ganz anderen Sicht kennenlernen.

Der bundesweite Vorlesetag ist eine gemeinsame Initiative von DIE ZEIT, Stiftung Lesen und Deutsche Bahn Stiftung. Er findet seit 2004 jedes Jahr am dritten Freitag im November statt. Der Vorlesetag setzt ein öffentlichkeitswirksames Zeichen für die Bedeutung des Vorlesens. Ziel ist es, Begeisterung für das Lesen und Vorlesen zu wecken und Kinder bereits früh mit dem geschriebenen und erzählten Wort in Kontakt zu bringen.

Jeder, der Spaß am Vorlesen hat, liest an diesem Tag anderen vor – zum Beispiel in Schulen, Kindergärten, Bibliotheken oder Buchhandlungen. Auch an ungewöhnlichen Vorleseorten finden Aktionen statt: im Schwimmbad, in einem Tierpark oder in Museen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

