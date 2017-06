Furtwangen Vorsitzender zieht positive Bilanz

Ganz wichtig ist natürlich auch bei einem Sportfest der Fußball. An allen drei Tagen fanden verschiedene Fußballspiele, vor allem auch von der Jugend, statt. Nicht zuletzt konnten die Festbesucher am Sonntag das Sportabzeichen ablegen.

So waren auch die jüngsten Fußballer gefragt: An einem der Festtage startete eine Nachwuchs-Runde für die Bundesliga. Insgesamt spielten 17 Teilnehmer im Alter von 9 bis 13 Jahren in zwei Altersgruppen um den Sieg. Jedem der Teilnehmer wurde dabei eine eigene Bundesliga-Mannschaft zugeordnet, die er bei diesem Turnier erfolgreich vertreten musste. Für jedes der Spiele wurden die Mannschaften wieder neu zusammengewürfelt.

Am Ende des jeweiligen Spiels bekam jeder Spieler der Mannschaft die entsprechenden Punkte auf seinem Konto gutgeschrieben, bevor es in einer neuen Mannschaft weiterging. Aufgrund dieser insgesamt gesammelten Punkte von jedem einzelnen Spieler wurden die Sieger ermittelt.

Preise und Urkunden

Sieger bei den älteren Spielern war Mio Kaltenbach (er vertrat die Mannschaft Werder Bremen) gefolgt von Tom Horbelt (Hertha BSC). Gemeinsam auf dem dritten Platz landeten dann Jannis Ganter (Wolfsburg) und Leonie Dorer (SC Freiburg). Bei den jüngeren Spielern siegte Nicolas Vollmer (Hannover 96) vor Vivien Hofmeier (Borussia Dortmund) und Simon Dorer (Bayern München). Für alle Teilnehmer gab es kleine Preise und Urkunden.

Ein solch erfolgreiches Sportfest wäre ohne die breite Unterstützung aus dem Verein nicht möglich, machte Hofmeier rückblickend deutlich. Allein für den Festbetrieb mussten rund 180 Helfer eingeteilt werden, alle aus den Reihen der Sportfreunde. Dazu kamen weitere Helfer für den Auf- und Abbau.