Furtwangen Vorläufiges Aus für Windkraftanlagen

Furtwangen/VS-Villingen. Im Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises in Villingen fand am vergangenen Mittwoch der mit Spannung erwartete Erörterungstermin zu den Windkraftprojekten Rappeneck (zwischen Rohrbach und Vöhrenbach) und Linacher Rücken statt. Die Sitzung war nichtöffentlich, die Presse nicht zugelassen.

Wie jetzt aus sicherer Quelle zu erfahren war, habe das zuständige Entscheidungsgremium, das von Sachbearbeitern des Landratsamtes Schwarzwald-Baar und des Regierungspräsidiums Freiburg besetzt war, die Genehmigung für die beiden Windparks versagt.

Grund sei vor allem Vorkommen von Milanen und Bussarden an den geplanten Standorten. Die Vöhrenbacher Stadtverwaltung hatte Zweifel an dem Gutachten, das von der Betreiberfirma Siventis AG in Auftrag gegeben wurde.