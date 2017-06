Furtwangen Von wegen geschütztes Reservat Bahndamm

Geschütztes Reservat Bahndamm? Gerne würde ich den Herrn Langenbach-Zidar einladen, einen Tag auf unserer Terrasse zu verbringen. Dabei kann er zählen, wie viel Fahrzeuge täglich bei der Drechslerei Fix in Vöhrenbach, über die Brücke zum Bahndamm fahren (mehr als 30). Fast aus jedem dieser Autos wird mindestens einer, manchmal zwei oder mehr Hunde herausgelassen. Die meisten dieser Hunde verrichten dabei ihre Notdurft in unmittelbarer Nähe unseres Anwesens, die wenigsten dieser Haufen werden eingetütet. Dabei sind auch Frauchen und Herrchen dabei, die nur wenige 100 Meter von einem Wald entfernt wohnen, für die es aber bequemer ist, ihren Hund ins Auto zu laden, zum Bahndamm zu fahren, ihren Hund laufen zu lassen, dabei am Auto lehnend eine Zigarette zu rauchen und nach fünf Minuten wieder nach Hause zu fahren. Ob das artgerecht ist, bezweifle ich. Denn Vogel schießt aber ein Herr ab, der mit seinem dicken Geländewagen bei uns in den Wald fährt, seinen Hund ohne selbst auszusteigen, aus dem Auto lässt, ihm fünf bis zehn Minuten hinterher fährt, den Hund wieder ins Auto nimmt und nach Hause fährt. Dieser Vorgang wiederholt sich an manchen Tagen mehrmals, manchmal bis spät in die Nacht. Gerne darf Herr Langenbach-Zidar auch seine Enkelkinder mitbringen, die können dann in der Zeit, während er Autos und Hunde zählt, am Bahndamm und am angrenzenden Wald spielen. Meine Kinder sind zum Glück aus diesem Alter heraus, denn ich könnte dies ohne schlechtes Gewissen nicht mehr erlauben. Und zum Schluss sollte man auch noch an die bemitleidenswerte Person denken, die mit dem Freischneider das Gras über dem Regenwasserrückhaltebecken mähen und dabei regelmäßig eine Hundekakedusche über sich ergehen lassen muss.Manuel Fix |