Furtwangen Von Uhren bis zu Bollenhut und Schäppel

Furtwangen. Eine Bereicherung erhält die Kunstszene in Furtwangen. Der Grafikdesigner Florian Tröger aus Freiburg stellt Werke im Rahmen von "Kunst im Rathaus" aus.

Die Ausstellung ist bis 28. April zu den üblichen Öffnungszeiten von 9 bis 12.30 Uhr zu sehen. In lockerer Atmosphäre wurde die von Rathaus-Mitarbeiter Michael Schlageter angestoßene Exposition eröffnet. Bürgermeister Josef Herdner war davon angetan, dass sich der Künstler thematisch mit dem Schwarzwald beschäftigt und manches Klischee in die moderne Welt transportiert, was Ausdruck im Titel "Heimat is in your head" fände. Die Reflexion der Schwarzwälder Heimat spiegele sich stark wider in einer Konfrontation durch verschiedene Interpretationen und fände in der Auseinandersetzung eine andere Sprache.

Florian Dröger freute sich, in Furtwangen ausstellen zu können. Seine Bilder sollen "unseren Schwarzwald" nach außen tragen. Diverse Elemente sollen in Verbindung mit Accessoires unterschiedliche Menschen ansprechen.