Furtwangen Von Jazz-Pop bis zu Big-Band-Sound

In die achte Saison startete am Montag die Furtwanger Kulturwoche. Mit "Musik ab" gab Bürgermeister Josef Herdner das Signal zu neuen musikalischen Taten.

Furtwangen. Bewährt hat sich das Zelt, denn der Albert Hammond-Titel "It never rains" traf nur für Süd-Kalifornien zu. Der Rathaus-Chef war daher hoch erfreut, dass eine fast den ganzen Marktplatz einnehmende Überdachung einen wetterfesten Ablauf garantiert. Er freute sich über die Auftaktveranstaltung der blau, grün und rot gewandeten Akteure und dankte ihnen und den zahlreichen Sponsoren.Viel Abwechslung und gute Unterhaltung bot das dreistündige Programm von Brassband, Wälderbuebe und SHO. Das Blechbläserensemble mit Rhythmusgruppe stieg bei "Torneró" mit voller Pulle ein. Der Italo-Titel wurde stilgerecht durch Sänger Emanuel Scozzari transportiert. Neben ihm standen Katrin Feuerstein und Frontmann Harald Zähringer als Vokalsolisten zur Verfügung, um neben anderen die Palette von Jazz-Pop (A night like this), Rock (Stand by me), Celentano-Erinnerungen (Azzurro) oder Big-Band-Sound eines Glenn Miller (In the Mood) zu präsentieren.

Mit Witzen des Vorstandsmitglieds Andreas Trenkle eröffneten die Linacher "Wälderbuebe" ihr Programm unter Dirigent Oliver Albrecht, das mit dem lockeren Einstieg "Candyman" begann. Zum Hit wurden die Sambaklänge "Brazil", und fetzig gelang der "Summer of ’69". Einen Oldie gab es mit der "Fischerin vom Bodensee", und bestens kam der "Böhmische Traum" an. An Pult und Keyboard bewährte sich die Leiterin des "Schwarzwald Harmonika Orchesters" (SHO) Uta Borho. Herzlich begrüßte Brigitte Sauerburger das Publikum, und flott ging es "Auf der Autobahn" zum spannenden lateinamerikanischen "Cuéntame", um mit dem "Gigolo" zum "Schwabenmädel" zu gelangen. Auch Fingerschnippen und Gesang beherrschten die Damen und Herren des SHO. Das bewiesen sie bei "The lions sleeps tonight" und der "Schwarzwald-Marie", die zum Publikumsliebling wurde. Mit Pep hieß es "Feuert los", und kaum stachelig kam der "kleine grüne Kaktus" daher. Für Ton und Licht sorgte die Rado Eventtechnik aus Titisee-Neustadt, und Getränke und Kost gab es an den Ständen der Stadtkapellen-Jugend, der Volkshochschule, der International Student Community und den Stadtguggern.