Furtwangen Von der Quelle bis zur Mündung

Anschließend fuhr die Delegation nach Wylkowe, um die Bevölkerung und die Stadt kennenzulernen. Mit großer Herzlichkeit wurde sie vom neu gewählten Bürgermeister Mykola Dzjadzin und dessen Deputierten empfangen. Die Stadt im Donaudelta, wurde Ende des 18. Jahrhunderts von aus Russland vertriebenen "Altgläubigen" gegründet, die in den Sümpfen des Donaudeltas Zuflucht gesucht hatten. Heute ist Wylkowe eine kleine Stadt mit ca. 10 000 Einwohnern, direkt an der Donau und der rumänischen Grenze liegend.

Im Rahmen eines "Runden Tisches" wurden die Besonderheiten und Gemeinsamkeiten beider Städte vertieft. Schnell zeigte sich, dass die oftmals auftretende Konkurrenz von Ökonomie und Ökologie sowohl in Furtwangen wie auch in Wylkowe eine besondere Rolle spielt. Insbesondere bei Dzjadzin waren schwere Sorgen herauszuhören: "Es ist schön in einem weltweit bekannten UNESCO – Schutzgebiet zu leben. Der Bedarf an einer ökonomisch erfolgreichen Entwicklung sei aber sehr, sehr groß und stehe oftmals in direktem Konflikt zu den ökologischen Auflagen im Schutzgebiet."

Herdner sprach sogleich eine Gegeneinladung für das kommende Jahr aus. "Es ist trotz der enormen infrastrukturellen, wirtschaftlichen Unterschiede offenkundig, dass beide Städte viel voneinander lernen können", sagte er.