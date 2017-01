Furtwangen Von der Londoner Royal Albert Hall in die Katharinenhöhe

Die Nachwuchsmusikerin war im vergangenen Jahr kurz nach einem Konzert in der Royal Albert Hall in London schon einmal auf der Katharinenhöhe. Dabei hat die junge Musikerin die kleinen und großen Patienten der Katharinenhöhe mit ihrem Können und ihrer Lebendigkeit und Vitalität begeistert. Selbst die jüngeren Kinder haben aufmerksam zugehört und waren sichtlich verblüfft darüber, dass das Instrument alleine mehr wert war, als eine Villa mit Garage und teurem Sportwagen. Auch für die Künstlerin war die Begegnung mit den kranken Kindern und Jugendlichen ein eindrückliches Erlebnis. So kam sie nun auf die Katharinenhöhe zu und erklärte sich kurzfristig dazu bereit sowohl auf der Katharinenhöhe als auch in Schönwald aufzutreten. Der Eintritt ist frei, die Künstlerin und die gemeinnützige Rehaklinik freuen sich aber über jede freiwillige Spende.

Sandy Cameron begann mit zwölf Jahren ihre internationale Musikkarriere als Geigerin. Schon in diesem Alter gab sie Konzerte in Nordamerika, Europa und Korea. Mit 15 lud sie der russische Dirigent Valeri Gergiev zu einer Tournee durch Russland ein. Seitdem begeistert Sandy Cameron ihre Zuhörer weltweit mit klassischer Musik. Sie hat sich als großes Talent ihrer Generation etabliert und gewann bereits zahlreiche Preise und Ehrungen. Als bisher jüngste Gewinnerin des renommierten Nachwuchspreises des Salzburger Mozarteums, wird sie zu Gastauftritten in berühmten Orchestern wie zum Beispiel dem Seattle Symphony Orchester, der Königlichen Philharmonie Liverpool und der Daejeon Philharmonie eingeladen.

Sie spielt auf einem Instrument des venezianischen Geigenbauers Pietro Guarneri aus dem Jahr 1735, das ihr die "Stradivari Society of Chicago" als ständige Leihgabe zur Verfügung stellt. Im Jahr 2004 gründete Sandy Cameron ihre eigene Musik Benefit Fund, und setzt sich so für musikalische Bildung an Schulen ein. Sie nimmt ebenfalls an zahlreichen Charity-Veranstaltungen teil.