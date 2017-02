Furtwangen Vom "Narri" bis zum "Kropf am Hals"

Das Wetter spielte in diesem Jahr mit: Es war nicht zu kalt und auch fast trocken. So bot sich den Zuschauern am Freitagabend ein buntes Bild in Schönenbach beim 19. Nachtumzug.

Furtwangen-Schönenbach. Angeführt wurde der Zug wieder von den Schönenbacher Narren Buslochhexen und die Strohhansel als Ausrichter sowie dem Musikverein. Aus einem großen Einzugsgebiet waren die Gruppen nach Schönenbach gekommen von Schwenningen bis nach Schwörstadt. Darunter waren auch wieder vier neue Zünfte, andere sind schon von Anfang an dabei. Anschließend ging es dann weiter mit bunten Treiben in den verschiedenen Besenwirtschaften.

Beim Zunftmeisterempfang im Dorfgemeinschaftsraum meinte Bürgermeister Josef Herdner, dass dies einmal wieder das typische Wetter für den Schönenbacher Nachtumzug sei.