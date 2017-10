Furtwangen Vom Brotbacken bis zum Tablet-Kurs einiges geboten

Ein Excel-Kurs ist für Wiedereinsteiger und Anfänger gedacht. Themen sind die grundlegende Tabellenbearbeitung, Datenformatierung, Dateiverwaltung und Datenorganisation, Datensortierung und Datenfilterung, Formeln, Berechnung von Formeln und einfache Funktionen. Kursstart ist am Mittwoch, 8. November. Weitere Termine sind 15., 22. und 29. November sowie am 6. Dezember, jeweils von 17.30 bis 19.45 Uhr.

Gerhard Ruby zeigt am Montag, 13. November, um 19.30 Uhr in Bürgersaal des Rathauses auf, wie der "letzte Wille" auch wirklich der eigene letzte Wille bleibt. Denn Kämpfe um Haus, Geld und Schmuck lassen sich leicht vermeiden, wenn man wichtige Regeln beim Testament beachtet. Im zweiten Teil zum Thema "Das kluge Testament" am Montag, 27. November, um 19.30 Uhr im Guckloch-Kino geht es um Detailfragen wie Pflichtteil, Nießbrauch, Adoption und Steuern. Durch den dazugehörigen Paragrafenwald führt Guido Bischof von der Erbrechtskanzlei Ruby. Die Vorträge können einzeln besucht werden.

Der Moosführer Gerhard Walker berichtet am Montag, 20. November, um 15 Uhr in der VHS-Geschäftsstelle über das Schwenninger Moos.

Der Furtwanger Architekt Poldi Messmer wird die Vor- und Nachteile vom Kauf eines Altbaus im Vergleich zum Neubau beleuchten. Hierzu wird am Montag, 20. November, um 19.30 Uhr in die Geschäftsstelle der Volkshochschule eingeladen.

Das Flechten mit frischen Weiden erfordert Kraft und Übung. Anfängliche Schwierigkeiten sind schnell überwunden, und der fertige Weidenkorb entschädigt für die Mühe. Der Kurs unter Leitung von Emil Kuner findet am Freitag, 24. November, von 17 bis 21 Uhr und am Samstag, 25. November, von 9 bis 18 Uhr in der VHS-Geschäftsstelle statt.