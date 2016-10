Furtwangen Volles Haus auf zwei Tanzbühnen

Von Jahr zu Jahr haben die Sportfreunde in der Schwarzwaldhalle bei der Disco ein volles Haus. In diesem Jahr hatte man auch eine neue Idee, um ein noch breiteres Publikum anzusprechen: nachdem das ehemalige Café in der Schwarzwaldhalle geschlossen ist, bot es sich nun an auch diese Fläche für die Veranstaltung zu nutzen. Und so gab es erstmals zwei Discos parallel.

In der Halle erklangen wie gewohnt die modernen, heißen Rhythmen bei einem jungen und teilweise auch jugendlichen Publikum. Auf dem "2nd Floor" im ehemaligen Café erklangen dann die Hits der 80er- und 90er-Jahre, dort kamen also dann die "älteren Semester" auf ihre Kosten.

Nachdem diese Premiere so gut angekommen war, dürfte diese Aufteilung auch künftig beibehalten werden. Für die Sportfreunde selbst ist der Organisation einer solchen großen Veranstaltung dank der breiten Unterstützung aus den Reihen der Mitglieder kein Problem. Die Helfer hatten aber alle Hände voll zu tun, um die vielen Gäste mit Speis und Trank zu versorgen. Besonders gut kam auch ein spezieller Burger-Grill der Brüder Armbruster an.