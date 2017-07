Furtwangen Volkshochschule lädt zu verschiedenen Exkursionen ein

"Bauerngarten im Schwanenbach" heißt es am Montag, 28. August, 13 Uhr. Treffpunkt ist die VHS-Geschäftsstelle. Gärten in Höhenlage sind immer etwas Besonderes. So auch der Bauerngarten von Veronika Ruf im Schwanenbach.

Wer Lust hat und gut zu Fuß ist trifft sich etwa eine Stunde vorher mit Monika Schwarz und wandert vom Parkplatz am Linacher Stauwehr über die Höhe in den Schwanenbach. In gemütlicher Runde gibt Veronika Ruf am Ende der Führung Auskunft.

Am Mittwoch, 30. August wird eine Exkursion nach Mannheim ins Reiss-Engelhorn-Museum veranstaltet. Dort gibt es eine Sonderausstellung: Die Päpste und die Einheit der lateinischen Welt. Treffpunkte sind um 8.15 Uhr an der VHS-Geschäftsstelle Furtwangen oder am Bahnhof St. Georgen.