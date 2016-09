Furtwangen "Völlerei" soll Kilwimarkt bereichern

Die Vorbereitungen für den verkaufsoffenen Sonntag an Kilwi, 16. Oktober, waren das zentrale Thema bei der Sitzung des VdU (Verein der Unternehmer und freien Berufe Furtwangen und Gütenbach).

Furtwangen. Werner Dold von der Agentur Feierabend berichtete ausführlich über die Vorbereitungen für den Kilwi-Sonntag. Wie bereits beschlossen soll hier in der Wilhelmstraße die "Furtwanger Völlerei" stattfinden. Inzwischen habe man bereits 14 Stände mit kulinarischen Angeboten gefunden. Ein Problem dabei ist, dass sechs von ihnen einen Starkstromanschluss benötigen, der in der Wilhelmstraße nicht so einfach zu realisieren ist.

Gleichzeitig ist geplant, entlang der Wilhelmstraße 50 Tisch-Bank-Garnituren aufzustellen und bei möglichem schlechten Wetter dies auch noch mit Pavillons zu schützen.