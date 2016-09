Furtwangen Vögel stellen Windenergie in Frage

Scheitert das Vorhaben?

Dazu kommt ein weiteres Gebiet im Bereich Sommerberg. Damit liegen sechs Rotmilan-Reviere im kritischen 3,3 Kilometer Radius um die geplanten Windenergieanlagen. Bei ihren Stichproben wurden beispielsweise am 24. Juli dieses Jahres gleichzeitig 21 Rotmilane festgestellt.

Gegenüber dem ersten Gutachten von 2014 sei also die Nutzung durch die Rotmilane deutlich angestiegen. "Vor diesem Hintergrund kommen wir aus gutachterlicher Sicht zu dem Ergebnis, dass die Genehmigungsfähigkeit der geplanten Windenergieanlagen aus naturschutzfachlicher Sicht infrage zu stellen ist", so der Gutachter.

Diese Ergebnisse müssen nun in entsprechenden Fachgesprächen beraten werden. Wie Bürgermeister Josef Herdner erläuterte, entscheidet letztendlich das Landratsamt. Im Gemeinderat tauchte dann aber eine Frage auf: was passiert, wenn die beiden Windkraft-Zonen nun wegen dieser Beobachtungen abgelehnt werden? Nach Einschätzung von Bürgermeister Herdner hätte dann Vöhrenbach wahrscheinlich keine Möglichkeit, eine neue Windkraft-Zone zu finden, das Thema wäre damit für Vöhrenbach erledigt. In Furtwangen ist das Ergebnis nicht ganz so deutlich. Möglicherweise müsste man die ganze Begutachtung der verschiedenen Möglichkeiten noch einmal aufgreifen und die Standorte erneut überprüfen. Allerdings seien diese Standorte ja bereits nach entsprechend ausführlicher Beratung aus nachvollziehbaren Gründen aus der näheren Auswahl ausgeschieden. Dann müsste man weiter an der Aufstellung dieses Flächennutzungsplanes arbeiten.

Allerdings gebe es auch Gemeinden wie Waldkirch, die aufgrund der entsprechenden Gegebenheiten keine solche Windkraft-Zone ausweisen können, Windkraftanlagen dort also nicht möglich sind.