Furtwangen Vivaldi in Perfektion erklingt in St. Cyriak

Furtwangen. Es war ein Neueinstieg in Furtwangen, der zum Erfolg wurde: der Auftritt des Kammerorchesters Bachmann in der Kirche St. Cyriak – ein Orchester mit zum Teil recht jungen Mitgliedern.

Zusammen mit Organist Frank Rieger wurde ein facettenreiches Programm in St. Cyriak geboten. Die Kammermusik bewegte sich von italienischem Barock zu modernen, nordamerikanischen Klangempfindungen. Höhepunkt: Das Konzert für zwei Violoncelli in g-Moll von Antonio Vivaldi. Die beiden Solisten Julian und Florian Bachmann konkurrierten geradezu in technischer Perfektion, in satt-sonorem Ton und einer großen interpretatorischen Lebendigkeit, die das dreisätzige Werk zum Hörgenuss werden ließ.

Schon beim Kopfsatz flutete der intensive Cello-Klang den Zuhörer an. Wie hier wurde kernig, herzerfrischend auch von den Tutti-Spielern im Largo musiziert, wobei das Cembalo, bedient von Familienmitglied Valentin Bachmann, zarte Klänge einwob. Bestens klappte im Mittelsatz die Korrespondenz zwischen Soli und Basso continuo und feine Triller und dynamische Gestaltung konnten beeindrucken. Das Finale wurde in einem vitalisierenden Vivace gestaltet, bei dem sich die beiden Hauptakteure gegenseitig anspornten. Als weiterer Solist war Frank Rieger an der Klais-Orgel zu hören.