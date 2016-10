Furtwangen Viggo Sager überzeugt die Jury beim Lesewettbewerb

Sie mussten sich dabei sowohl ihren Mitschülern als auch einer fachkundigen Jury stellen. Dabei wurde der Wettbewerb wieder von den Furtwanger Buchhändlern Morys Hofbuchhandlung, dem Weltladen und der Papeterie Besenfelder unterstützt, die nicht zuletzt einige Buchpreise stifteten.

Die erste Runde dieses Wettbewerbs fand in den Klassen statt. In jeder der dritten und vierten Klassen qualifizierten sich jeweils die drei besten Leser für das Finale Diese zwölf Schüler mussten sich nun einer Endausscheidung stellen. Hierbei ging es darum dass die Kinder zuerst einen Pflichttext zu lesen hatten, was von der Jury bewertet wurde. Diese bestand aus den Lehrern Alexandra Gohlke, Madeleine Sitzler und Gabriele Herb sowie Monja Majcug von Morys Hofbuchhandlung und Barbara Strehl vom Weltladen. Den Pflichttext bekamen die Schüler erst am Morgen ausgehändigt und mussten ihn relativ unvorbereitet lesen.

Lieblingstexte vorbereitet