Furtwangen Vier Tage lang geht es um Fußball und Musik

Furtwangen-Neukirch (ate). Über vier Tage steigt am Fronleichnamswochenende das Sportfest in Neukirch. Es beginnt am Donnerstag, 15. Juni mit dem Gaudi-Gerümpelturnier. Parallel dazu findet ein Mini-Bundesliga-Turnier statt. Alle Kinder, die bei der Mini-WM mitmachen möchten, können sich bei Kerstin Waldvogel anmelden unter 07723/15 76. Anmeldeschluss ist am Mittwoch vor dem Sportfest. Das Turnier wird in zwei Gruppen gespielt: einmal Jahrgang 2004 bis 2007, einmal 2008 und jünger.