Furtwangen Vier junge Männer überfallen 35-Jährigen

Der Überfallene trug die beiden Handtaschen seiner Frau und einer Bekannten. Die Gruppe war auf dem Weg zu einem Lokal und hatten sich kurzzeitig aus den Augen verloren.

Bei der Sparkasse in der Wilhelmstraße, Ecke Bahnhofstraße, griffen vier Männer den 35-Jährigen gegen 3.25 Uhr plötzlich an. Der Angegriffene wehrte sich, worauf die Räuber auf ihn einschlugen und ihm die Taschen wegnahmen. Sie flüchteten in einem kleineren Auto. Der Ausgeraubte wurde sichtbar verletzt, weshalb er von der Rettung ins Klinikum Titisee-Neustadt gebracht wurde. In den Handtaschen steckten die Geldbeutel und die Mobiltelefone der beiden Frauen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Anfang 20, drei mit kurzen dunklen, einer mit kurzen blonden Haaren. Alle vier etwa 1,80 Meter groß. Die Polizei sucht nach Zeugen, Hinweise unter Telefon 07724/94 95 00.