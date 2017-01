Furtwangen Viele "abhängig" vom Smartphone

Gute Durchmischung von Werkrealschule bis zum Gymnasium

Zwischen 20 und 40 Personen kämen pro Tag zu den Öffnungszeiten, montags von 14 bis 18 Uhr, mittwochs bis freitags jeweils von 16 bis 20 Uhr. Ein Bedarf für Öffnungszeiten mehr in den Abend hinein, gibt es offensichtlich nicht. Ein halbjähriger Versuch vor einigen Jahren mit einer Öffnungszeit bis 22 Uhr sei nicht auf Interesse gestoßen. Maute ist froh, dass es gelungen ist, eine "gute Durchmischung" zu erreichen, sprich dass Schüler von der Werkrealschule bis zum Gymnasium den Jugendtreff besuchten. Die Jungs seien mit einem Anteil von etwa 65 Prozent in der Überzahl.

Der Stadtjugendpfleger bietet hin und wieder auch spezielle Angebote für Mädchen an, zum Beispiel Tanzen und Pflege von Fingernägeln. Die Jungs schätzten die Spielekonsole im Jugendtreff. Maute ist zwar selbst kein großer Freund von Computerspielen, möchte aber den Interessen der Jugendlichen entgegenkommen. Dabei achtet er darauf, keine Gewaltspiele auf der Konsole zu haben. Das Spielen im Jugendtreff pflege auch soziale Fähigkeiten. So bildeten sich häufig Gruppen von Jungs vor der Konsole, sie wechselten sich im Spielen ab und würden sich gegenseitig anfeuern. Mädchen hingegen seien nur vereinzelt an der Konsole. Und wenn, glaubt Maute, dass nicht die Konsole lockt, sondern dass ein Mädchen mit einem Jungen dort ins Gespräch kommen möchte. Schließlich sei es wichtig für die Jugendlichen im typischen Jugendtreff-Alter zwischen zwölf und 17 Jahren, sich kennenzulernen und Freundschaften zu pflegen.

Beim Rauchen setzt Dirk Maute auf einen Kompromiss

Die Jugendpflege allgemein habe immer wieder mit Jugendlichen zu tun, die regelmäßig rauchten, Alkohol zu sich nähmen oder Erfahrungen mit Cannabis gemacht hätten. Auf dem Gelände des Jugendtreffs sind Suchtmittel wie Rauchen oder Alkohol nicht erlaubt.

Beim Rauchen wird laut Maute jedoch ein Kompromiss gehandhabt. So dürften die jungen Raucher zwar nicht auf dem Jugendtreffgelände die Glimmstängel anzünden, sich aber vor dem hinteren Ausgang zum Rauchen platzieren. Maute ist es lieber, sie dort im Blick zu haben und nicht als Besucher des Jugendtreffs zu verlieren. Andernfalls bestehe die Gefahr, dass die jungen Raucher in den Stadtpark auswichen und dort womöglich Müll und Schäden hinterließen. Manche der Jugendlichen fingen schon mit zwölf Jahren mit dem Rauchen an und steigerten den Konsum auf eine Packung Zigaretten am Tag. Maute möchte ihnen nicht mit erhobenem Zeigefinger begegnen. Das hat seiner Meinung nach wenig Aussicht auf Erfolg. Vielmehr setzt er auf wiederkehrende Bemerkungen, die beispielsweise auf die Gefahren des Rauchens aufmerksam machen. Gerade bei Mädchen ziehe das Argument einer schneller alternden Haut mit vielen Runzeln.

Maute freut sich natürlich über die Beliebtheit des Jugendtreffs. Für die anhaltend guten Besucherzahlen müsse er auch keine Werbung machen. Diese Werbung machten offensichtlich die Jugendlichen unter sich.